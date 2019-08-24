محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشابان محمد أحمد معشي، وجلال قاسم دربشي، بعقد قرانهما على عروسيْهما مساء أمس بإحدى قاعات الرياض. حضر المناسبة جمعٌ من الأهل والأقارب. 24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440 02:12 PM Advertisements "معشي" و"دربشي" يُزفان إلى عروسيْهما "معشي" و"دربشي" يُزفان إلى عروسيْهما احتفل الشابان محمد أحمد معشي، وجلال قاسم دربشي، بعقد قرانهما على عروسيْهما مساء أمس بإحدى قاعات الرياض. حضر المناسبة جمعٌ من الأهل والأقارب. الكلمات المفتاحية ، "معشي" و"دربشي" يُزفان إلى عروسيْهما ،

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