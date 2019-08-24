، "إذا طلع سهيل طاب الليل".. المسند: بدأ ومدته 53 يومًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ثاني ألمع نجم ليلًا ويأتي بعده مباشرة "حارس السماء"

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن اليوم يشهد بداية أول أيام سهيل الذي ينتهي يوم 15 أكتوبر ومدته 53 يومًا.

وأوضح "المسند" عبر حسابه في "تويتر": يُرى فجرًا جهةَ الجنوب الشرقي، ويظهر "سهيل" صبيحة يوم 24 أغسطس من كل عام، ثم يأخذ ظهورُه في التقدم يومًا بعد يوم، حتى يرتقي وسط السماء منتصف الليل في نهاية ديسمبر؛ لذا فإن أفضل وقت لرؤية نجم "سهيل" ليالي الشتاء.

ووفق "ويكيبيديا"؛ ففي علم الفلك، "سهيل" هو الاسم العربي لنجم ألفا القاعدة (تسمية باير) واسمة اللاتيني "كانوبوس"، وهو ألمع نجم في مجموعة النجوم المكونة لكوكبة القاعدة، وثاني ألمع نجم في السماء ليلًا بعد الشعرى اليمانية، ويأتي بعده مباشرة في الترتيب حارس السماء طبقًا لقائمة أشد النجوم سطوعًا.

و"سهيل" نجم عملاق ساطع أبيض مصفر اللون من نجوم النسق الأساسي نوع- A، قدره الظاهري - 0.72. ويقع على مسافة 310 سنوات ضوئية من الأرض.

يُعتبر نجم "سهيل" من أكثر النجوم التي يحرص العرب وغيرهم على متابعتها، وعلى وجه الخصوص في الجزيرة العربية، وهناك اهتمام خاص منذ القِدَم بظهوره.

ويقول العامة: "إذا طلع سهيل طاب الليل، وامتنع القيل، ولام الفصيل الويل، ورفع الكيل، ويتلمس التمر في الليل، ولا تأمن السيل"؛ كناية عن أن فرصة الأمطار فيه تزداد.

ففي مصر قديمًا، كان يُستدل عليه للإبحار إلى منارة فاروس التي كانت موجود في العصور القديمة في مدينة الإسكندرية، وكان بعض مَن يعيشون في الصحراء يسمون نجم سهيل بسفينة الصحراء. وكانت العرب تتغنى بنجم سهيل وتذكره في أشعارها، كما يقول أبو العلاء المعري (363هـ- 449هـ)، (973- 1057م):

"و(سهيل) كوجنة الحب في اللون *** وقلب المحب في الخفقان"

أما عن الحاضر؛ فقد اتخذته وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وسيلةً من وسائل تحديد الملاحة الفضائية؛ حيث من خلال تحديد موقع نجم سهيل، يتم تحديد ثم توجيه بعض السفن والمركبات الفضائية إلى مساراتها البعيدة عن الكون.

وهو يعتبر ثاني أكبر نجم مضيء يمكن أن يُرى بالعين المجردة، وُجد لحد الآن؛ حيث إن النجم الأول هو الشعرى اليمانية أشد نجوم السماء سطوعًا لنا على الأرض.

وليس من السهولة رؤيته شمال خط عرض 37 درجة في نصف الكرة الأرضية الشمالي؛ فهو من نجوم النصف الجنوبي من السماء.