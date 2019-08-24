، شخبوط بن نهيان: نجاح مهرجان ولي العهد للهجن نجاح للإمارات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنه رفع سقف التوقعات للمهرجانات والسباقات لهذه الرياضة أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن نجاح مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في نسخته الثانية هو نجاح لدولة الإمارات وهو نجاح أيضاً لأهل الإبل وسباقات الهجن كافة.

وقال الشيخ "شخبوط": المهرجان رفع سقف التوقعات لجميع المهرجانات والسباقات لهذه الرياضة الأصيلة في المنطقة نظير جوائزه الكبيرة وعدد المطايا المشاركة فيه التي يتجاوز عددها 12 ألف مطية.

جاء ذلك خلال زيارته لميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف الذي تقام عليه منافسات مهرجان ولي العهد للهجن.

وكان في استقبال السفير الإماراتي والوفد المرافق، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، والأمين العام للاتحاد السعودي للهجن محمد البلوي.

وأعرب الشيخ "شخبوط" عن فخره واعتزازه بالمشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، الذي يحمل اسماً غالياً على الجميع ومحله في القلب.

وأضاف: المشاركة الإماراتية تأتي حرصاً من أهل الإمارات على مكانة سمو ولي العهد عند أهل الإمارات خاصة وأهل الإبل عامة.

وأردف: لقد حضرت المهرجان العام الماضي وتجولت فيه، وفي هذا العام شهد المهرجان نقلة كبيرة وتقدماً نوعياً في الفعاليات المصاحبة للمهرجان، ولاحظنا سرور أهل الإبل خاصة بنجاح هذا المهرجان وتقدمه الذي يخدم هذه الرياضة الأصيلة وفق توجيهات القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية وبمتابعة ودعم من الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الذي يتابع كل خطوة في هذا المهرجان.

وفي السياق ذاته، قام سفير دولة الإمارات العربية المتحدة والأمير فهد بن جلوي بزيارة قرية الهجن بحديقة الملك فيصل المقام على أرضها الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، وتجولا في السوق الشعبي الذي يضم أكثر من 24 متجرًا متنوعًا ما بين الحرف اليدوية والتراثيات والمأكولات الشعبية، إضافة إلى متحف الهجن الذي طّور بتقنية الهولوجرام والبانوراما التي من خلالها يتم الشرح للزوار عن أنواع الهجن ومواصفاتها.

واستمع الشيخ "شخبوط" لشرح عن الفعاليات المقدمة والمتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع بهدف نشر وتأصيل ثقافة الهجن بصورة خاصة في المجتمع السعودي والتعريف بمكانتها.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440 02:09 PM أكد أنه رفع سقف التوقعات للمهرجانات والسباقات لهذه الرياضة Advertisements شخبوط بن نهيان: نجاح مهرجان ولي العهد للهجن نجاح للإمارات شخبوط بن نهيان: نجاح مهرجان ولي العهد للهجن نجاح للإمارات أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن نجاح مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في نسخته الثانية هو نجاح لدولة الإمارات وهو نجاح أيضاً لأهل الإبل وسباقات الهجن كافة.

وقال الشيخ "شخبوط": المهرجان رفع سقف التوقعات لجميع المهرجانات والسباقات لهذه الرياضة الأصيلة في المنطقة نظير جوائزه الكبيرة وعدد المطايا المشاركة فيه التي يتجاوز عددها 12 ألف مطية.

جاء ذلك خلال زيارته لميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف الذي تقام عليه منافسات مهرجان ولي العهد للهجن.

وكان في استقبال السفير الإماراتي والوفد المرافق، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، والأمين العام للاتحاد السعودي للهجن محمد البلوي.

وأعرب الشيخ "شخبوط" عن فخره واعتزازه بالمشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، الذي يحمل اسماً غالياً على الجميع ومحله في القلب.

وأضاف: المشاركة الإماراتية تأتي حرصاً من أهل الإمارات على مكانة سمو ولي العهد عند أهل الإمارات خاصة وأهل الإبل عامة.

وأردف: لقد حضرت المهرجان العام الماضي وتجولت فيه، وفي هذا العام شهد المهرجان نقلة كبيرة وتقدماً نوعياً في الفعاليات المصاحبة للمهرجان، ولاحظنا سرور أهل الإبل خاصة بنجاح هذا المهرجان وتقدمه الذي يخدم هذه الرياضة الأصيلة وفق توجيهات القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية وبمتابعة ودعم من الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الذي يتابع كل خطوة في هذا المهرجان.

وفي السياق ذاته، قام سفير دولة الإمارات العربية المتحدة والأمير فهد بن جلوي بزيارة قرية الهجن بحديقة الملك فيصل المقام على أرضها الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، وتجولا في السوق الشعبي الذي يضم أكثر من 24 متجرًا متنوعًا ما بين الحرف اليدوية والتراثيات والمأكولات الشعبية، إضافة إلى متحف الهجن الذي طّور بتقنية الهولوجرام والبانوراما التي من خلالها يتم الشرح للزوار عن أنواع الهجن ومواصفاتها.

واستمع الشيخ "شخبوط" لشرح عن الفعاليات المقدمة والمتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع بهدف نشر وتأصيل ثقافة الهجن بصورة خاصة في المجتمع السعودي والتعريف بمكانتها. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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