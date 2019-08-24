المرور: ضبط 1335 مركبة لوقوفها في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، 1335 مركبة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك خلال الحملة الميدانية لضبط مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب تغريدة لـ«المرور السعودي» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وأهاب المرور السعودي بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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