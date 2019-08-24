الدفاعات السعودية تعترض وتدمّر طائرتين مسيّرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط



أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأن الدفاعات السعودية تمكَّنت، اليوم السبت، من اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين أُطلقتا باتجاه المملكة من الأراضي اليمنية.

ووفقًا لما ذكرته «العربية» في نبأ عاجل، فإن الطائرتين المسيّرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية على خميس مشيط، جنوب السعودية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن الخميس الماضي اعتراضه وإسقاطه طائرتين دون طيار، أطلقتهما ميليشيا الحوثي من محافظة عمران باتجاه السعودية. وحسبما جاء في وكالة الأنباء السعودية «واس»، صرح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكَّنت صباح الخميس من اعتراض وإسقاط طائرتين دون طيار (مسيّرتين)، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط.

ولطالما أكَّد التحالف، أن الميليشيات الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولة؛ حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، مؤكدًا حق المملكة المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع تلك الأعمال العدائية؛ بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.