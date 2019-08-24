

جدة 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس

تنظم جامعة جدة غداً، اللقاء التعريفي لطلاب وطالبات السنة التحضيرية للعام الجامعي الجديد، وذلك بمسرح عمادة شؤون الطلاب بالمقر الرئيسي للجامعة، وللطالبات بقاعة الأمير عبدالمجيد بمقر الطالبات الرئيسي بالفيصلية، والذي تستمر فعالياته لمدة خمسة أيام للطلاب، وأربعة أيام للطالبات.

ورحب معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، بالطلاب والطالبات المستجدين الملتحقين بالدراسة بجامعة جدة للعام الجديد، بعد اكتمال الاستعدادات لاستقبالهم وتهيئة كل الظروف المناسبة لهم، مؤكداً أن تنظيم الأسبوع التعريفي الإرشادي للطلاب والطالبات سينعكس إيجابياً في تهيئتهم للالتحاق ببيئة تعليمية جديدة والتعرف عليها عن قرب والاستفادة من منظومة الخدمات والمرافق والأنشطة والبرامج المتاحة لهم، وصولاً لتحقيق تطلعاتهم وتطلعات القيادة الرشيدة، في شباب وأبناء الوطن، متمنياً لهم جميعاً عاماً حافلاً بالنجاح والتفوق.

وأوضح المشرف العام على الشؤون التعليمية بالجامعة المكلف الدكتور إبراهيم الحربي، أن اللقاء يمثل أسبوعاً إرشادياً وتعريفياً للطلاب المستجدين والطالبات المستجدات لتعريفهم بالجامعة ومرافقها وقطاعاتها المختلفة، وكذلك نظام الجامعة والدراسة والفرص المتاحة أمامهم لاختيار الكليات التي تناسب تخصصاتهم وميولهم، إضافة إلى تعريفهم بالأنشطة والبرامج المتاحة التي تستهدفهم خلال العام الدراسي الجديد لكي يتمكنوا من المشاركة بفعالية في المناشط الطلابية المختلفة والنوادي الطلابية واطلاعهم على الخدمات المتنوعة المقدمة لهم لكي تتحقق استفادتهم التامة منها.

وأشار الحربي إلى أنه سيتاح للطلاب والطالبات وضمن البرنامج التعرف على مواعيد استلام البطاقات الجامعية، وخطة المقررات الدراسية، والفصول الافتراضية، والخدمات الإلكترونية بما فيها نظام البلاك بورد الذي يساعد الطالب أو الطالبة على دراسة مقرراته وحل تكاليفه إلكترونياً، والتعرف على خدمات العمادات ذات العلاقة كعمادة القبول والتسجيل، وعمادة شؤون الطلاب، وعمادة مصادر المعرفة، سائلاً الله للطلاب والطالبات التوفيق وأن يكون عاماً مكللاً بالنجاح والإنجاز.

// انتهى //

13:08ت م

0037





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة جدة تُنظم لقاءً تعريفياً لطلاب وطالبات السنة التحضيرية غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.