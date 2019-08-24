السعودية اليوم / "بوابة التحول الرقمي" برنامج تدريبي بتعليم نجران



نجران 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس

تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران غداً، برنامج بعنوان " بوابة التحول الرقمي"، وذلك بمقر إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة.

ويستهدف البرنامج مدربي ومدربات التدريب التربوي، ومنسقات التحول الرقمي بالمدارس لتعريفهم على الحلول والأنظمة التقنية بوابة التحول الرقمي، وما تقدمه من وسائل للتواصل مع الطالب وأولياء الأمور، وما تقدمه من تطبيقات ونظريات للتعلم، إضافة إلى ما تحتويه من خدمات تساهم في إتاحة الموارد العلمية والتعليمية ومتابعة الواجبات والأنشطة الإلكترونية والاختبارات بصورة رقمية، ورصد الحضور والانصراف وتحضير الدروس وحلقات النقاش والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور والتقويم الدراسي وإضافة الأنشطة ورصد السلوك.

// انتهى //

12:52ت م

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