

الطائف 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الطائف غداً، درساً بعنوان "الدروس المستفادة من نهاية العام "، يلقيه هشام بن صالح الزير، وذلك بجامع بن هشبل.

يأتي الدرس الذي يقام عقب صلاة المغرب، ضمن الدروس الدينية والتوعوية التي ينفذها المكتب ضمن نشاطه المنبري ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

11:29ت م

0017





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الدروس المستفادة من نهاية العام" درس بتعاوني الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.