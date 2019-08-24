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موانئ تعلن استعلام نتائج المتقدمين لوظائف بند الأجر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للموانئ أنها ستوفر خاصية الاستعلام عن نتائج المتقدمين على وظائف بند الأجر الشهري التي تم طرحها سابقاً بموقع الهيئة العامة للموانئ، وذلك خلال الفترة من تاريخ 1440/12/23هـ ولغاية 1440/12/25هـ.
وأضافت الهيئة أن على كل من تقدم الدخول برقم الهوية للاستعلام عن نتيجة الطالب المبدئية؛ علماً بأن قبول مقدم الطلب أن يكون نهائياً إلى بعد اجتياز المقابلة الشخصية من اللجنة.
وفي حال كانت نتيجة الطلب مقبولاً لا بد من تحديد خيار الموافقة والتعهد من صاحب الطلب بالحضور للمقابلة الشخصية في الموعد المحدد بصفحة النتيجة وخلاف ذلك سيكون الطالب مستبعداً.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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