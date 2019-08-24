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سحب عالية وتوقع هطول أمطار على الرياض

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2019-08-24

سحب عالية وتوقع هطول أمطار على الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبراء الطقس فرصة تكون سحب متوسطة وعالية مع فرصة لزخات محلية من الأمطار على أجزاء من المدينة المنورة وصولاً لشرق تبوك وأجزاء من الجوف والرياض خاصة على جنوبها

كما شملت التوقعات تكون سحب رعدية على جبال الحجر في سلطنة عمان، وجبال غرب اليمن وجنوب غرب ، وفقاً لـ”طقس العرب”.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة. وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق (الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ، الشرقية). كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.





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