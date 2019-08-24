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أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية.. والربيعة يعلق
الموطن- الرياض
علّق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ على إعلان أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية، قائلاً: “سنعمل على التوعية بمخاطرها”.
وغرد الربيعة عبر حسابه الرسمي قائلاً: “مدير مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي يعلن أول حالة وفاة بسبب الأضرار الصحية للسجائر الإلكترونية، التقارير الدولية توضح تزايد اكتشاف المخاطر الصحية لهذا النوع من السجائر، وسنعمل على التوعية بمخاطرها، وأتطلع لدعم الجميع في ذلك”.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أمس، وفاة مريض كان يستخدم السجائر الإلكترونية، بعد إصابته بأمراض رئوية حادة، وفق ما قال مسؤولون، أمس الجمعة.
وسارعت السلطات للبحث عن السبب الذي قد يكون وراء 200 حالة محتملة أخرى.
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