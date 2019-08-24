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هل هناك علاقة بين حقوق المواطنة وحقوق حامل الإقامة المميزة؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل مركز الإقامة المميزة مع العديد من التساؤلات ومنها “هل هناك علاقة بين حقوق المواطنة وحقوق حامل الإقامة المميزة؟”.
وأجاب مركز الإقامة المميزة بقوله: “لا يوجد علاقة بين حقوق المواطنة وحقوق حامل الإقامة المميزة، حيث إن الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقاً للنظام وردت على سبيل الحصر.
الجدير بالذكر أن مركز الإقامة المميزة بدأ قبل أسابيع في استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” (هنا الرابط).
ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.
ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.
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