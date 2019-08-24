- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم صور.. إدارات تعليمية تدشن الحافلات المدرسية الذكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. إدارات تعليمية تدشن الحافلات المدرسية الذكية
متابعات الخليج 365 - جدة
دشن عدد من إدارات التعليم الحافلات المدرسية الذكية، التي تتميز بالعديد من المزايا الأمنية العالية ووسائل السلامة، استعداداً للعام الدراسي الجديد.
وأعلنت إدارات التعليم في كل من الشرقية وجدة والطائف تدشين الحافلات الذكية، والتي تشتمل على أحدث وسائل السلامة المدرسية والتقنية الحديثة، وذلك بحضور عدد من القيادات التعليمية وممثلين عن شركة تطوير النقل التعليمي.
وتم تزويد الحافلات بشاشات، وكاميرا، وحساسات أمامية وخلفية، ونظام تتبع GPS.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. إدارات تعليمية تدشن الحافلات المدرسية الذكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.