صور.. إدارات تعليمية تدشن الحافلات المدرسية الذكية

2019-08-24

متابعات الخليج 365 - جدة

دشن عدد من إدارات التعليم الحافلات المدرسية الذكية، التي تتميز بالعديد من المزايا الأمنية العالية ووسائل السلامة، استعداداً للعام الدراسي الجديد.

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وأعلنت إدارات التعليم في كل من الشرقية وجدة والطائف تدشين الحافلات الذكية، والتي تشتمل على أحدث وسائل السلامة المدرسية والتقنية الحديثة، وذلك بحضور عدد من القيادات التعليمية وممثلين عن شركة تطوير النقل التعليمي.

وتم تزويد الحافلات بشاشات، وكاميرا، وحساسات أمامية وخلفية، ونظام تتبع GPS.