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ذكرت مصادر أردنية، السبت، أن إطلاق النار على حافلة أدلاء سياحيين في البتراء جنوبي البلاد؛ أسفر عن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية.
وأكد مصدر أمني وفق وكالة "عمون" الإخبارية، أن "مجهولين أطلقوا النار على سيارة تابعة لإقليم البتراء التنموي"؛ مؤكدًا عدم وجود إصابات.
ولم تتضح حتى الآن هوية "المجهولين"، وما إذا كان الأمن قد تمكّن من إلقاء القبض عليهم.
وتتمتع البتراء بشهرة سياحية كبيرة بسبب أنقاض الصخور المنحوتة التي تركها الأنباط؛ وهي حضارة عربية قديمة ازدهرت قبل قرون من ظهور المسيح، وعاشت حتى انصهرت في الإمبراطورية الرومانية.
24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440 12:34 PM
لم تتضح هويتهم.. أسفر عن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية
ذكرت مصادر أردنية، السبت، أن إطلاق النار على حافلة أدلاء سياحيين في البتراء جنوبي البلاد؛ أسفر عن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية.
وأكد مصدر أمني وفق وكالة "عمون" الإخبارية، أن "مجهولين أطلقوا النار على سيارة تابعة لإقليم البتراء التنموي"؛ مؤكدًا عدم وجود إصابات.
ولم تتضح حتى الآن هوية "المجهولين"، وما إذا كان الأمن قد تمكّن من إلقاء القبض عليهم.
وتتمتع البتراء بشهرة سياحية كبيرة بسبب أنقاض الصخور المنحوتة التي تركها الأنباط؛ وهي حضارة عربية قديمة ازدهرت قبل قرون من ظهور المسيح، وعاشت حتى انصهرت في الإمبراطورية الرومانية.
، الأردن.. مجهولون يطلقون النار على حافلة أدلاء سياحيين في البتراء ،
المصدر : الخليج 365
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