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أثار مقطع فيديو لأطنان من الأرز تمّ رميها بمرمى نفايات خُصص للصرف الصحي بجزيرة فرسان، حفيظة الأهالي؛ مطالبين بالتحقيق مع مَن قام برميها؛ خصوصاً أن تاريخ استهلاكها ما زال جديداً.
وكان مقطع فيديو قد وثّق وجود مئات الأكياس من الأرز الصالح للاستهلاك تمّ طمره بمرمى الصرف الصحي الوحيد بجزيرة فرسان، فيما قال عددٌ من المغرّدين: إن هذه الكميات الكبيرة من الأرز تتبع إحدى الجمعيات الخيرية بالجزيرة.
24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440 12:11 PM
صالحة للاستهلاك .. البعض يقول بتبعيتها لجمعية خيرية ومطالبات بالتحقيق
أثار مقطع فيديو لأطنان من الأرز تمّ رميها بمرمى نفايات خُصص للصرف الصحي بجزيرة فرسان، حفيظة الأهالي؛ مطالبين بالتحقيق مع مَن قام برميها؛ خصوصاً أن تاريخ استهلاكها ما زال جديداً.
وكان مقطع فيديو قد وثّق وجود مئات الأكياس من الأرز الصالح للاستهلاك تمّ طمره بمرمى الصرف الصحي الوحيد بجزيرة فرسان، فيما قال عددٌ من المغرّدين: إن هذه الكميات الكبيرة من الأرز تتبع إحدى الجمعيات الخيرية بالجزيرة.
، فيديو يثير الحفيظة .. أطنان من أكياس الأرز ملقاة بمرمى نفايات بفرسان ،
المصدر : الخليج 365
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