السعودية اليوم / "تكفير الخطايا بحضور الصلاة" محاضرة في أبوعريش غدًا



أبوعريش 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش غدًا، محاضرة بعنوان "تكفير الخطايا بحضور الصلاة"، وذلك بجامع الإيمان بالمحافظة.

وتأتي المحاضرة ضمن برامج المكتب الدعوية خلال العام الحالي.

// انتهى //

12:29ت م

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