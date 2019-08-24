السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان



جيزان 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، ستؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والحُرّث، والداير بني مالك، والدرب، والرّيث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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12:20ت م

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