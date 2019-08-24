السعودية اليوم / محافظة الداير تحتفى بجائزة طلّان للتميز الثلاثاء القادم



الداير بني مالك 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس

تحتفي محافظة الداير بني مالك يوم الثلاثاء المقبل، بالنسخة الرابعة لجائزة طلّان للتميز، بحضور محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة.

وأوضح رئيس مركز النشاط الاجتماعي بآل علي إسماعيل بن علي المالكي، أن النسخة الحالية للجائزة شهدت توسعا كبيرًا لتشمل ثلاثة عشر فرعًا، منها خمسة متاحة على مستوى محافظة الداير، وهي التميز المؤسسي والتميز الوظيفي والمبادرة المجتمعية أفراد وجهات والفرق التطوعية، فضلا عن بقية مجالات الجائزة التي تشمل حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية والتفوق العلمي والعمل الاجتماعي والتميز، مشيراً إلى أنه تم استقبال جميع طلبات الترشح إلكترونيا عبر موقع الجائزة وخضعت جميع الطلبات للمفاضلة وفق معايير محددة.

وأكد المالكي أن الجائزة أسهمت عبر نسخها الثلاث الماضية في نشر ثقافة التميز وتشجيع المبدعين والمبدعات من خلال تنوع مجالاتها وفروعها المختلفة، داعيًا الجميع للمشاركة في احتفال الجائزة.

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12:20ت م

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