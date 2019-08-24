السعودية اليوم / "تعليم صبيا" ينظم ملتقى الأمن المدرسي ويختتم اسبوع تهيئة المعلم الجديد



صبيا 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس

نظمت إدارة الأمن والسلامة بإدارة تعليم صبيا أمس الأول، ملتقى الأمن المدرسي لحراس وحارسات مدارس تعليم صبيا، وذلك بصالة النشاط الطلابي.

وتضمن الملتقى الذي يستهدف تأهيل وتدريب أكثر من 220 من منسوبي ومنسوبات الأمن المدرسي، عددًا من أوراق العمل المتخصصة عن مهام وواجبات الحراس والحارسات الجدد، إلى جانب تقديم عدداً من أوراق عمل ونقاشات حول مهارات الإسعافات الأولية، والمخاطر في البيئة التعليمية والتعرف على أدوات السلامة في المؤسسات التعليمية.

وثمّن مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، جهود إدارة الأمن والسلامة في تنظيم الملتقى، الذي يقوم بدور تثقيفي لمنسوبي ومنسوبات الأمن المدرسي، فيما يتعلق بمهامهم الحيوية في حماية المؤسسات التعليمية، والتعامل مع أي حوادث طارئة، بما يضمن استقرار وسلامة الميدان التعليمي.

من جهة أخرى أنهت إدارة تعليم صبيا أمس الأول أسبوع التهيئة للمعلم الجديد، حيث استهدف البرنامج التدريبي بمكاتب التعليم التابعة للإدارة أكثر من 700 معلم ومعلمة، بتقديم حقائب تأسيسية متكاملة عن خصائص نمو الطلاب، وإدارة البيئة الصفية، وأساليب التخطيط وتقويم التدريس.

وبين مدير التطوير المهني بالإدارة محمد الفيفي، أن 129 معلماً و 594 معلمة استفادوا من الحقيبة التدريبية بواقع 5 برامج للمعلمين و 19 برنامجا للمعلمات، ومجموع 288 ساعة تدريبية.

// انتهى //

12:12ت م

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