تقرير.. أزمات الإفريقي تصعب من مهمة منافسة الترجي

عززت أندية الدوري التونسي تشكيلاتها استعدادا للموسم الجديد، بينما بقي الإفريقي يراقب من بعيد بسبب عقوبة حرمانه من إبرام صفقات جديدة، ما يوحي بأن الفريق لن يكون باستطاعته التخلص من أزمته الخانقة ومزاحمة البطل الترجي والعودة للمنافسة على اللقب.

وفي الموسم الماضي، عانى الإفريقي من أسوأ سلسلة نتائج في تاريخه، وكان في منطقة الخطر في جدول الترتيب، قبل أن ينهي المسابقة في المركز الخامس.

وتكبد الإفريقي هزيمة تاريخية في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بخسارته 0-8 أمام مازيمبي الكونغولي والتي تم وصفت بأنها "وصمة عار" لطخت تاريخ النادي العريق.

وزادت معاناة ثاني الأندية التونسية تتويجا بالدوري المحلي برصيد 13 لقبا بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منعه من عقد الصفقات بسبب عدم تسوية مستحقات لاعبين ومدربين سابقين، وما زال شبح الديون يلاحقه.

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وقال عبدالسلام اليونسي رئيس الإفريقي في تصريحات صحفية: "البطولة الحقيقية بالنسبة إلينا هي التخلص من المشكلات المالية والديون التي تلاحق النادي، قرارات واجبة التنفيذ من الاتحاد الدولي بشأن الديون في ظل تواضع الموارد المالية للنادي".

ومع ذلك، فإن الأسعد الدريدي المدير الفني الجديد للفريق بدا أكثر تفاؤلا، وأبدى ثقته بقدرة الإفريقي على استعادة الثقة المفقودة رغم صعوبة المهمة.

يقول الدريدي: "سعيد جدا بالعمل في الإفريقي صاحب التاريخ العريق، قادرون على تجاوز الظروف الصعبة عن طريق العمل بجدية والتضامن بين اللاعبين والجهاز الفني والإداري".

وأضاف: "سنسعى لاستعادة ثقة جماهير النادي واسترجاع هوية الفريق وقوته عبر زرع روح الانتصار في نفوس اللاعبين".

وأكد الدريدي، الذي سبق له تدريب الصفاقسي والملعب التونسي والبنزرتي والاتحاد المنستيري، استعداد فريقه لبداية الموسم الجديد.

ولا يبدو الإفريقي في وضعه الحالي مرشحا للمنافسة على اللقب للموسم الثالث على التوالي، وربما سيكون سعيدا باحتلال مركز مؤهل لإحدى المسابقات القارية.