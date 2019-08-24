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شركات الاتصالات في أحد رفيدة تبتز المواطنين رغم تدني الخدمة!
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة
تضرر عدد كبير من سكان محافظة أحد رفيدة من تردي شبكات الاتصالات الثلاث موبايلي وstc وزين؛ وذلك بسبب انقطاع المكالمات بشكل مستمر وحدوث تشويش مزعج أثناء المكالمة، كذلك بسبب الضعف الكبير في سرعة الإنترنت وانقطاعه.
وقال مواطنون: إن هذه المشكلة مستفحلة منذ تفعيل وتشغيل الهاتف النقال في المحافظة، ولا زالت المعاناة حتى الوقت الحالي رغم الشكاوى المقدمة إلى الشركات المشغلة وإلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتيح للمستخدم في حال وجود مشكلة أو عدم رضاه عن المشكلة أن يتقدم بشكوى ضد مقدم الخدمة، وإذا لم تحل مشكلته من قبل المشغل يتم رفع وتصعيد الشكوى إلى الهيئة من أجل محاسبتهم وإنصاف العميل حسب البنود والعقود المبرمة، والتي من خلالها إلزام المشغلين بتعويض العملاء عن قيمة الفواتير التي تم دفعها دون الاستفادة من الخدمة.
وتابع الأهالي أنه للأسف لم تنظر شركات الاتصالات إلى مطالبهم ولم تصغِ الهيئة لشكواهم الملقاة في أدراج المسؤولين، مطالبين الجهات المعنية بإنصافهم من ظلم الشركات المبتزة لجيوبهم.
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