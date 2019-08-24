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صور .. جراحة عاجلة تنقذ مريضة سبعينية بمستشفى محايل العام
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
تمكن فريق طبي بمستشفى محايل العام من إنقاذ مريضة في العقد السابع من العمر بعد
تعرضها لـ” انثقاب” في المرارة، خاصة وأنها تعاني من عدة أمراض مزمنة، مع عدم وجود المرارة في مكانها الطبيعي.
وتعود التفاصيل إلى وصول مُسنة إلى طوارئ مستشفى محايل العام وهي تشتكي من آلام حادة بمنطقة البطن، وعلى الفور تم التعامل معها واستكمال الإجراءات الطبية المتبعة، وأظهرت النتائج في قسم التصوير الطبي وجود آثار ثقب في المرارة، بالإضافة إلى عدم وجود المرارة في مكانها الطبيعي.
وقرر الفريق الطبي إجراء التدخل الجراحي اللازم بشكل عاجل مع مراعاة وجود أمراض مزمنة لدى المريضة، واستمرت العملية لمدة خمس ساعات تكللت بالنجاح – ولله الحمد – وتم بعد العملية الجراحية نقل الحالة لقسم الجراحة العامة، للبقاء تحت الملاحظة ولإكمال العلاج اللازم – نسأل الله لها تمام الصحة والعافية-.
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