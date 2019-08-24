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بالفيديو .. كيف استقبل رئيس الشيشان هدية الملك وولي العهد؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
استقبل رئيس جمهورية الشيشان رمضان أحمدوفيتش قديروف هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – بقُبلات حارّة وسط تكبيرات أكثر من خمسين ألف مُصل توافدوا لحضور مراسم افتتاح جامع “فخر المسلمين” بمدينة شالي بالشيشان، الذي يعد أكبر جامع في أوربا، كما وصف الهدية بالغالية على قلبه.
وفي التفاصيل، سلم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، رئيس وفد المملكة في الحفل هديةً من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، عبارة عن قطعتين من ستار الكعبة المشرفة إهداء لفخامة الرئيس لوضعها في هذا المسجد الطاهر الذي سيكون منارة هدى وإصلاح في قارة أوروبا.
وكان فخامة الرئيس الشيشاني قد أعلن في كلمته تغيير اسم المسجد من فخر المسلمين إلى مسجد “خاتم المرسلين” حُبًّا للنبي الكريم ـــ صلى الله عليه وسلم ــ. كما حمد الله على تمام البناء مؤملاً أن يكون نواة خير وبركة، ومشعلاً لنشر قيم الإسلام وتعاليمه السمحة.
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