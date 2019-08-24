أحدث رد انتقامي من ترامب على الصين

2019-08-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

بعد أن أعلنت الصين فرضها رسوماً على صادرات أميركية بقيمة 75 مليار دولار، أتى الرد الأميركي.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستُخضع واردات صينية لرسوم جمركية إضافية بنسبة 5% رداً على ما سماه تحرك للصين بدوافع سياسية لفرض رسوم على صادرات أميركية.

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وكتب ترامب على تويتر: “من المحزن أن الإدارات السابقة سمحت للصين بأن تتملص حتى الآن من تجارة عادلة ومتوازنة وهو ما أصبح عبئا كبيرا على دافع الضرائب الأميركي.. كرئيس للبلاد فإنني لم يعد يمكنني أن أسمح لهذا بأن يحدث”.

كما قال إن الولايات المتحدة ستزيد الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30% من المعدل الحالي البالغ 25% بدءاً من أول أكتوبر.

وفي الوقت نفسه أعلن ترامب عن رفع الرسوم الجمركية على بقية البضائع الصينية البالغ قيمتها 300 مليار دولار من 10% إلى 15%.

وستبدأ الولايات المتحدة فرض تلك الرسوم على بعض المنتجات بدءاً من أول سبتمبر، لكن الرسوم على حوالي نصف تلك البضائع تأجلت إلى الخامس عشر من ديسمبر.