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سحب رعدية وغبار على عدد من محافظات مكة
متابعات الخليج 365 - واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من تكوّن سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وتشمل الحالة الجوية كل من محافظات جدة، الجموم، بحره، خليص، رابغ.
وبينت الهيئة العامة للأرصاد، أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم.
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