الان تتابع تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية بمحافظات منطقة مكة المكرمة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من تكوّن سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل جدة والجموم وبحره وخليص ورابغ.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم.
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