شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة: تسجيل أول حالة وفاة بسبب «السجائر الإلكترونية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) كشف وزير الصحة توفيق الربيعة اليوم (السبت)، عبر حسابه على موقع «تويتر»، تسجيل أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية، أعلنها مدير مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي. وأضاف الربيعة أن التقارير الدولية توضح تزايد اكتشاف المخاطر الصحية للسجائر الإلكترونية، و«أننا سنعمل على التوعية بمخاطرها، ونتطلع لدعم الجميع في ذلك».



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