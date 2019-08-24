شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشمل دعم «حساب المواطن» لشهر سبتمبر التابعين المضافين بعد 10 أغسطس؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دأب برنامج حساب المواطن على إيداع مبالغ الدعم للمستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

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وأوضح «حساب المواطن» ردا على استفسار أحد المغردين في «تويتر» حول إضافة تابع جديد في الأسرة ووقت استحقاقه لمبلغ الدعم، أنه يتم إبلاغ رب الأسرة باستيفاء التابع المضاف لشروط الأهلية ضمن دورة الأهلية للشهر الذي يلي الدفعة التالية.

وتمحور استفسار المغرد حول إضافة مولود له بتاريخ 17 من شهر ذي الحجة الجاري، الموافق 18 أغسطس، متسائلاً عن شموله في مبلغ الدعم لشهر سبتمبر القادم، ليأتي رد «حساب المواطن» بقوله: «في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ 10 أغسطس ستتم دراسة أهليته وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابك «دراسة الأهلية» ضمن دورة الأهلية لشهر «أكتوبر» ولن تشمله دفعة شهر سبتمبر».

وفي السياق، كشف برنامج «حساب المواطن» أنه عند تغيير الآيبان البنكي للمستفيد، فإنه يتم صرف الدعم في حال كان مستحقاً على الآيبان القديم، إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد، وفي حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 أغسطس سيتم التحقق منه خلال دفعة شهر أكتوبر.