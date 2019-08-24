السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في حسابه بموقع تويتر أن مدير مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي يعلن عن أول حالة وفاة بسبب الأضرار الصحية للسجائر الإلكترونية. وأكد أن التقارير الدولية توضح تزايد اكتشاف المخاطر الصحية لهذا النوع من السجائر. وقال الربيعة: سوف نعمل على التوعية بمخاطرها. وأتطلع لدعم الجميع في ذلك.



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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة بسبب السجائر الالكترونية والربيعة سنعمل للتوعية بمخاطرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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