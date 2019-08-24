الأرصاد تنبه من سحب رعدية على محافظات مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من تكوّن سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل، جدة، الجموم، بحره، خليص، رابغ.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم.
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