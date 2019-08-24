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زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ العميد الركن ماجد بن عفاس بن محيا؛ في أثناء جولته على الذين يتلقون العلاج في لندن للاطمئنان عليهم والوقوف على سير علاجهم.
كان في استقبال الأمير خالد؛ الدكتور فيحان بن عفاس بن محيا؛ وفيصل خالد بن محيا؛ وابنا العميد الركن ماجد (عبدالعزيز وعبدالله).
ورافق السفير في زيارته نائب رئيس بعثة خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا سعود بن ناصر الحمدان؛ ومدير مكتبه عبدالعزيز الأدهم القعيشيش؛ كما رافقه أعضاء من الملحقية الصحية.
24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440 11:57 AM
أثناء جولته على مَن يتلقون العلاج بالعاصمة البريطانية
زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ العميد الركن ماجد بن عفاس بن محيا؛ في أثناء جولته على الذين يتلقون العلاج في لندن للاطمئنان عليهم والوقوف على سير علاجهم.
كان في استقبال الأمير خالد؛ الدكتور فيحان بن عفاس بن محيا؛ وفيصل خالد بن محيا؛ وابنا العميد الركن ماجد (عبدالعزيز وعبدالله).
ورافق السفير في زيارته نائب رئيس بعثة خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا سعود بن ناصر الحمدان؛ ومدير مكتبه عبدالعزيز الأدهم القعيشيش؛ كما رافقه أعضاء من الملحقية الصحية.
، لندن .. "خالد بن بندر" يطمئن على صحة "بن محيا" ،
المصدر : الخليج 365
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