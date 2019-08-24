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أطاحت فِرَق من الدوريات الأمنية بمحافظة مهد الذهب، بمتهم بترويج الخمور، بعد تجاوزه نقط التفتيش وفشل محاولة الهروب التي اعتمدها.
وكان المتهم قد تجاوز نقطة التفتيش الأمنية؛ حيث بدأت الفِرَق بمتابعة مباشرة من مدير شرطة المهد العميد نياف الحربي؛ حتى تم إيقاف المركبة بمركز الهرارة، وبتفتيشها عُثِر فيها على 17 عبوة مسكر مجهزة للبيع، وتم التحفظ عليها، وضبط قائد المركبة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440 11:43 AM
عُثِر في مركبته المضبوطة عند مركز الهرارة على 17 عبوة مسكر مجهزة للبيعتجاوز نقطة التفتيش وحاول الهرب.. هكذا سقط مروج مخدرات بمهد الذهب
أطاحت فِرَق من الدوريات الأمنية بمحافظة مهد الذهب، بمتهم بترويج الخمور، بعد تجاوزه نقط التفتيش وفشل محاولة الهروب التي اعتمدها.
وكان المتهم قد تجاوز نقطة التفتيش الأمنية؛ حيث بدأت الفِرَق بمتابعة مباشرة من مدير شرطة المهد العميد نياف الحربي؛ حتى تم إيقاف المركبة بمركز الهرارة، وبتفتيشها عُثِر فيها على 17 عبوة مسكر مجهزة للبيع، وتم التحفظ عليها، وضبط قائد المركبة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
، تجاوز نقطة التفتيش وحاول الهرب.. هكذا سقط مروج مخدرات بمهد الذهب ،
المصدر : الخليج 365
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