، بعد تهديد أمريكي ورفض يوناني .. الناقلة الإيرانية تتجه صوب تركيا ،

- 1/2
- 2/2
بعد التهديد الأمريكي بمصادرتها، أظهرت بيانات تعقب حركة السفن أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا"، التي كانت تُعرف في السابق باسم "غريس1"، غيّرت وجهتها إلى ميناء في تركيا، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، السبت.
وكانت السفينة التي تبحر في البحر المتوسط وتريد واشنطن مصادرتها متجهةً صوب اليونان، لكن رئيس وزراء اليونان قال إنها ليست متجهةً إلى بلاده.
وسبق أن حذّر مسؤولٌ من أن الولايات المتحدة ستتحرّك ضدّ أيّ أحد يساعد الناقلة بشكل مباشر أو غير مباشر، ونقلت "رويترز" عن المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه قوله: "يجب على كل الأطراف في قطاع الشحن التصرف بحرص للتأكد من عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الأطراف الخاضعة للعقوبات أو الشحنة موضع العقوبات أو تسهيل الأمر لها".
وكان الإفراج عن الناقلة قد تم بعد احتجازها نحو 5 أسابيع قُبالة جبل طارق للاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا، وفور الإفراج عن الناقلة أمرت محكمة اتحادية أمريكية بمصادرتها لأسباب مختلفة، لكن السلطات في جبل طارق رفضت ذلك.
وقالت طهران إن أيّ تحرّك أمريكي لمصادرة السفينة مجدّداً ستكون له "عواقب وخيمة".
24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440 11:48 AM
واشنطن قالت إنها ستتحرّك ضدّ مَن يساعدها بشكل مباشر أو غير مباشر
بعد التهديد الأمريكي بمصادرتها، أظهرت بيانات تعقب حركة السفن أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا"، التي كانت تُعرف في السابق باسم "غريس1"، غيّرت وجهتها إلى ميناء في تركيا، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، السبت.
وكانت السفينة التي تبحر في البحر المتوسط وتريد واشنطن مصادرتها متجهةً صوب اليونان، لكن رئيس وزراء اليونان قال إنها ليست متجهةً إلى بلاده.
وسبق أن حذّر مسؤولٌ من أن الولايات المتحدة ستتحرّك ضدّ أيّ أحد يساعد الناقلة بشكل مباشر أو غير مباشر، ونقلت "رويترز" عن المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه قوله: "يجب على كل الأطراف في قطاع الشحن التصرف بحرص للتأكد من عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الأطراف الخاضعة للعقوبات أو الشحنة موضع العقوبات أو تسهيل الأمر لها".
وكان الإفراج عن الناقلة قد تم بعد احتجازها نحو 5 أسابيع قُبالة جبل طارق للاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا، وفور الإفراج عن الناقلة أمرت محكمة اتحادية أمريكية بمصادرتها لأسباب مختلفة، لكن السلطات في جبل طارق رفضت ذلك.
وقالت طهران إن أيّ تحرّك أمريكي لمصادرة السفينة مجدّداً ستكون له "عواقب وخيمة".
، بعد تهديد أمريكي ورفض يوناني .. الناقلة الإيرانية تتجه صوب تركيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تهديد أمريكي ورفض يوناني .. الناقلة الإيرانية تتجه صوب تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.