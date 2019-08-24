“رصد” سعر الذهب السعودي اليوم السبت 24/8/2019 بالريال والدولار في السوق السعودي...

سوق الذهب السعودي من أهم الأسواق بالوطن العربي، حيث يهتم السعوديون بشراء الذهب الذي يتم تقديمه في الزواج والخطبة، ويعتبر من أهم أدوات الزينة عند النساء، بل له أهمية كبيرة عند الرجال ايضاً لإعتبارة الملاذ الأمن حين الحاجة إليه ويتم إدخاره عبر الزمن، حيث أن أهم ما يميز الذهب أنه غير قابل للتلف ولا يتأثر بالعوامل البيئية، بالإضافة لنقائه وملاذ أمن للإدخار طويل الأمد سواء للأفراد أو الحكومات التي تلجأ إليه في بعض التعاملات الاقتصادية.

سعر الذهب السعودي، يبحث عنه الكثيرين من السعوديين يومياً، حيث يشهد حالة من عدم الاستقرار متأثراً بحالة الاضطراب التي يشهدها السوق العالمي، حيث يتأثر سعر الذهب بتغيرات السعر العالمي في البورصات العالمية، ونظراً للأحداث الأخيرة بين أمريكا والصين سواء من فرض الصين رسوم على البضائع الصينية التي تقوم أمريكا باستيرادها، أو قيام أمريكا بتخفيض الفائدة على الدولار الأمريكي.

ويتم إستخراجه من باطن الأرض، وتصنيعه بالشكل الذي يصل للمستهلك بمحلات الذهب، ويتم تداوله بين السعوديين بصورة كبيرة وعلي نطاق واسع، حيث يتميز بدرجة نقاء وجودة وكفاءة عالية، وذلك لعدم إضافة أي عناصر علي الذهب سوي عنصر الزئبق، ويسهل فصل الذهب عن الزئبق لأن الذهب غير قابل للإلتصاق، ويتميز باللمعان والنقاء، ويشهد سوق الذهب السعودي منذ فترة عدم إستقراراً في أسعاره، حيث يرتبط بالأسعار العالمية، وقد ارتفع سعر الأوقية الذهب عالمياً لأعلي مستوي لها منذ 2013 خلال نهايات شهر يونيو الماضي.

بدايات إكتشاف الذهب بالسعودية

تم إكتشاف الذهب منذ القدم ويرجع تاريخ إكتشافه إلي 900 سنة ميلادية، ثم في العصر الحديث تم البحث مجدداً عن الذهب في عهد الراحل الملك “عبدالعزيز أل سعود” عام 1939 ميلادياً، وذلك من خلال منجم “مهد الذهب”، وتعتبر السعودية من أكبر الدول التي لديها إحتياطي كبير من الذهب يصل إلي 20 مليون طن في باطن الأرض لم يتم إستخراجه حتي الأن.

سعر الذهب اليوم 24/8/2019 في السوق السعودية

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي جرام عيار 24 184.21 ريال 49.12 $ جرام عيار 22 168.86 ريال 45.03 $ جرام عيار 21 161.19 ريال 42.98 $ جرام عيار 18 138.16 ريال 36.84 $ جرام عيار 14 107.46 ريال 28.65 $ جرام عيار10 92.10 ريال 24.56 $ الأوقية 5.729 ريال 1,528 $ الجنيه الذهب 1.289 ريال 343.84 $ الكيلو الذهب 184.208 ريال 49.119 $

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