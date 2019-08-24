توقعات الأرصاد لحالة الطقس غداً السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس غداً السبت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأشارت إلى أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية. كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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