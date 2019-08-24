شاهد: حريق يُخلي بناية تحوي 15 وحدة سكنية في جدة

أخمد الدفاع المدني في جدة، مساء اليوم الجمعة، حريقًا اندلع في بناية مكونة من ثلاثة أدوار.

وأوضح الدفاع المدني أن البناية المذكورة تحوي 15 وحدة سكنية، فيما تم إخلاء البناية دون وقوع أي إصابات. ونشر المدني صورًا تبين عملية إخلاء البناية والسيطرة على الحريق.