شاهد: دخلا المياه السعودية .. حرس الحدود يساعد أوروبيين على ظهر يخت إسباني

ساعدت الدوريات البحرية التابعة لحرس الحدود بقطاع فرسان رجلين أوروبيين بعد دخولهما للمياه الإقليمية السعودية على أحد اليخوت بسبب سوء الأحوال الجوية. وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني أن الدوريات البحرية بقطاع فرسان تمكّنت من مساعدة رجلين بعد دخولهما للمياه السعودية بسبب سوء الأحوال الجوية، أحدهما بريطاني الجنسية والآخر إيرلندي.

وأضاف أن الرجلين كانا على متن يخت يرفع علم إسبانيا في المياه الدولية، متجهين من إسبانيا إلى جيبوتي، مشيرا إلى أن دخول اليخت للمياه السعودية رُصد عبر أنظمة المراقبة البحرية. وبين أنه على الفور تم توجيه الدوريات البحرية التابعة للقطاع باستقبالهما و مرافقتهما إلى رصيف الوحدات البحرية بقطاع فرسان، وتزويدهما بالماء والوقود ومرافقتهما إلى مياه المجرى الدولي حتى مغادرتهما لوجهتهما.