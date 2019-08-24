شيول يدهس عدة سيارات بالطائف.. ونجاة سيدة من موت محقق-صورة

أصيبت امرأة أمس (الجمعة)؛ جراء حـادث مروري مروع، بعدما دهس شيول عدة مركبات كانت متوقفة على طريق “سيسد” بالحلقة الشرقية في الطائف.

وقالت مصادر، إن حـادثاً مرورياً وقع على طريق سيسد بعدما فقد قائد شيول السيطرة عليه ودهس عدة مركبات، ما تسبب في إلحاق الضرر بعدد منها وإصابة امرأة. ولفتت إلى أن العناية الإلهية أنقذت السيدة من الموت المحقق بعدما دهس الشيول السيارة التي كانت تتواجد فيها، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى.