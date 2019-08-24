أصيبت امرأة أمس (الجمعة)؛ جراء حـادث مروري مروع، بعدما دهس شيول عدة مركبات كانت متوقفة على طريق “سيسد” بالحلقة الشرقية في الطائف.
وقالت مصادر، إن حـادثاً مرورياً وقع على طريق سيسد بعدما فقد قائد شيول السيطرة عليه ودهس عدة مركبات، ما تسبب في إلحاق الضرر بعدد منها وإصابة امرأة. ولفتت إلى أن العناية الإلهية أنقذت السيدة من الموت المحقق بعدما دهس الشيول السيارة التي كانت تتواجد فيها، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر شيول يدهس عدة سيارات بالطائف.. ونجاة سيدة من موت محقق-صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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