سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يزور العميد الركن المحيا

قام الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، بزيارة العميد الركن ماجد بن عفاس بن محيا، أثناء جولته على الذين يتلقون العلاج في لندن؛ للاطمئنان عليهم والوقوف على سير علاجهم.

وكان في استقباله الدكتور فيحان بن عفاس بن محيا، وفيصل خالد بن محيا، وأبناء العميد الركن ماجد (عبدالعزيز وعبدالله).

ورافق السفير في زيارته، نائب رئيس بعثة خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا سعود بن ناصر الحمدان، ومدير مكتبه عبدالعزيز الأدهم القعيشيش، كما رافقه منسوبو الملحق الصحي وعلى رأسهم أحمد العتيبي.