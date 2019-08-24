حملات تفتيشية مفاجئة تضبط 976 مُنشأة مخالفة بالرياض

نفَّذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها، وذلك خلال الـ3 أسابيع الماضية.

وأسفرت الحملات، التي نفذتها الوزارة بالمنطقة، عن ضبط 976 مخالفة وإنذار 323 مُنشأة .

وأشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكل محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لضبط سوق العمل وتحسين بيئتها وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيرًا إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، مبينًا أن تلك الحملات شملت 4529 زيارة تفتيشية، منها 1470 زيارة خلال إجازة عيد الأضحى.

ودعا الدكتور السيالي، المواطنين والمواطنات، إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معًا للرصد) عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.