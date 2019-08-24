السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من سحب رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة



جدة 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من تكوّن سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل، جدة، الجموم، بحره، خليص، رابغ.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم.

// انتهى //

10:37ت م

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