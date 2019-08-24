الان تتابع التعليم: عودة جميع المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس غداً والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:
يعود غداً الأحد ٢٤/١٢/١٤٤٠ جميع المعلمين الممارسين للتدريس في جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية.
على أن تكون عودة المعلمين والمعلمات الذين تم ندبهم لسد العجز “المبادرين” في مدارسهم الأساسية أو المنقولين إليها عبر حركة النقل الداخلي يوم الأحد 2/ 1/ 1441هـ.
فيما ستكون عودة الطلاب بإذن الله يوم الاحد المقبل ٢/١/٢٤٤١.
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