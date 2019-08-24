الان تتابع شاهد: رسالة وزير التعليم لـ«١٠٠٠٧» معلم ومعلمة مستجدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي: رحب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالمعلمين والمعلمات الجدد و البالغ عددهم ١٠٠٠٧، وبارك لهم انضمامهم إلى أسرة التعليم. وتضمن خطاب وجهه معالي الوزير لكل معلم ومعلمة عبارات التقدير والتحفيز متطلعاً إلى مشاركتهم الفعالة بما يحقق رسالة التعليم ورؤية المملكة ٢٠٣٠.

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