الان تتابع الدفاع المدني ينقذ مواطناً سقط داخل «منهل» بالمدينة المنورة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل المدينة المنورة- الخليج 365- عبد الله العازمي:
تمكنت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة من إنقاذ مواطن سقط داخل منهل بشارع الإمام البخاري بحي العزيزية.
وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد تبلغت غرفة العمليات التابعة للدفاع المدني عند الساعة ٤:٤١من صباح هذا اليوم السبت الموافق ١٤٤٠/١٢/٢٣ عن سقوط مواطن داخل منهل بشارع الإمام البخاري بحي العزيزية.
وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عميد خالد مبارك الجهني انه قد تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع حيث اتضح سقوط مواطن بالعقد الثالث من العمر داخل منهل وتم إنقاذه وإخراجه من قبل فرق الدفاع المدني بصحة جيدة ولله الحمد.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني ينقذ مواطناً سقط داخل «منهل» بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.