شكرا لقرائتكم خبر عن سفير خادم الحرمين لدى المملكة المتحدة يزور العميد المحيا في لندن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (لندن)

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز بجولة للإطمئنان على المواطنين الذين يتلقون العلاج في لندن والوقوف على سير علاجهم.

كما زار الأمير خالد بن بندر بن سلطان العميد الركن ماجد بن عفاس بن محيا، وكان في استقباله الدكتور فيحان بن عفاس بن محيا وفيصل خالد بن محيا وأبناء العميد الركن ماجد عبدالعزيز وعبدالله.

رافق سفير خادم الحرمين في زيارته نائب رئيس بعثة خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا سعود بن ناصر الحمدان ومدير مكتب سفير خادم الحرمين عبدالعزيز الادهم القعيشيش. كما رافقه أعضاء من الملحقية الصحية.