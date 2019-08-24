فيديو.. 3 مركبات تصطدم ببعضها بشكل متعمد معرّضة حياة المارة للخطر

دبي - بواسطة محمد فارس وثّق مقطع فيديو متداول، واقعة اصطدام متعمد بين 3 مركبات، أشار متداولوه إلى أنه بإحدى مناطق المملكة، معرّضة حياة المارة للخطر، ودون وضوح سبب هذا الأمر.
وظهر في الفيديو، تعمد 3 أشخاص قيادة مركباتهم والاصطدام ببعضهم البعض في مشهد غريب، وسط محاولات من بعض المتواجدين في الموقع تهدئة الأمور دون جدوى.
وبيّن المقطع، الذي وثق بتاريخ 18 أغسطس الجاري، قيام قائد مركبة من نوع "جيب شاص" بصدم المركبتين أكثر من مرة، فيما حاول قائدا المركبتين صدمه بشكل قوي أيضاً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.