نجاة طفل رضيع بعد انقلاب مركبة بسبب كرسي الأمان (فيديو)

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روى مواطن من خلال مقطع فيديو، كيفية نجاة طفله الرضيع من حادِث انقلاب سيارته؛ بسبب كرسي الأمان المخصص للأطفال.
وأوضح المواطن أن السيارة انقلبت بهم خلال سفره مع أسرته، مبيناً الطريقة التي خرج بها أطفاله الصغار من السيارة، وحجم الإصابات التي لحقت بهم، إضافةً إلى الإصابات التي تعرضت لها زوجته.
وأكد أن أفراد أسرته جميعهم بخير، ولم يتضرروا من الحادث ضرراً بالغاً؛ بسبب ربطهم أحزمة الأمان، داعياً قائدي المركبات إلى الالتزام بربط حزام الأمان ووضع الأطفال في كرسي الأمان بالمقعد الخلفي للسيارة.
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