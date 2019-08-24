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كشفت شرطة منطقة الرياض ملابسات مقطع الفيديو، الذي وثق وقوع مشاجرة بين ٣ مركبات عمدًا، بحي الفيحاء.
حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم شرطة الرياض، أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات عائلية، تعمد فيها إحداث تلفٍ بالسيارات، عن طريق صدمها، وإطلاق أعيرة نارية بالهواء، نجمت عنها إصابات متوسطة لبعضهم.
وتمكنت شرطت الرياض من الإطاحة بـ٧ منهم، ممن لهم علاقة بالمشاجرة، وهم في العقدين الثاني والخامس، وجاري التحقيق معهم لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وكان نشطاء مواقع التواصل قد تداولو مقطع فيديو يوثق قيام قائدي ٣ مركبات بصدم بعضهم عمدًا، دون الاكتراث لسلامة المارة وحياتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان من شرطة الرياض بشأن فيديو الاصطدام المتعمد بحي الفيحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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