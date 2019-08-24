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قالت الشرطة التركية، أول أمس (الخميس)، إنها ألقت القبض على المجرمَين اللذين اعتديا على سائحين سعوديين في منطقة شيشلي بإسطنبول الجمعة الماضية.
وأفادت الشرطة بأن القبض على الجانيين جاء بعد التوصل إلى عنوانهما من خلال مراجعة 400 ساعة من تسجيلات كاميرات المراقبة.
كما نشرت الشرطة مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع الجريمة وإطلاق النار على أحد السائحين وهما شقيقان، وسلب هواتفهما وحقيبة كانت معهما.
وكانت السفارة السعودية لدى تركيا قد دعت المواطنين السعوديين بعد وقوع الجريمة إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب ارتياد منطقتي “تقسيم” و”شيشلي” بعد غروب الشمس.
وأكد شقيق المواطن الذي أصيب في الجريمة أن أخاه خضع لعدة عمليات جراحية بعد إصابته بأربع رصاصات.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة التركية تعلن القبض على مطلقَي النار على سائحين سعوديين.. وتنشر مقطع فيديو للجريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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