أمطار رعدية و سماء غائمة على مناطق المملكة اليوم السبت .. تعرف على المناطق

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. يتوقع بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة. وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق (الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ، الشرقية). كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.





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